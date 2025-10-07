Россиянке запретили въезд в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей

Россиянке отказали во въезде в Южную Корею из-за проваленного интервью

Россиянке отказали во въезде в Южную Корею из-за проваленного интервью на пограничном контроле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жительница России Ульяна заранее получила разрешение K-eta, оплатила отель в азиатской стране и вылетела из Санкт-Петербурга на отдых со всеми необходимыми документами. Однако пограничники отправили ее и других россиян на дополнительный опрос.

Сотрудники службы безопасности требовали назвать стоимость поездки на автобусе, наименования местных достопримечательностей и корейских улиц, за незнание которых девушке запретили посещать страну на несколько лет. «Было ощущение, что я на школьном экзамене и меня хотят завалить. Опрос длился около четырех часов, меня не пускали в уборную», — поделилась Ульяна.

Гражданку РФ на четыре дня поместили в комнату для депортации, в которой находилось около 30 человек. По сообщению Ульяны, многим отказывались предоставлять еду, а людей, которым становилось плохо, называли симулянтами. Купить билеты до дома за свой счет россиянке не дали.

Ранее сообщалось, что туристов из Белоруссии поместили в изолятор в Польше. Турфирма, организовавшая поездку путешественникам, перестала выходить с ними на связь и отказалась помогать.