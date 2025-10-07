Бывший СССР
СБУ сообщила о разоблачении схемы уклонения от мобилизации

СБУ: В Киеве юрфирма помогла 300 уклонистам избежать мобилизации в ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Киеве юридическая фирма помогла 300 мужчинам призывного возраста избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за вознаграждение от 6,5 до 45 тысяч евро. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что фигурантами уголовного дела стали владелец юридической фирмы и пять его подчиненных: адвокаты и помощники. За вознаграждение они выдавали клиентам справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними. В результате одна часть клиентов получила освобождение от службы, а другая — отсрочку от мобилизации.

«Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы», — подчеркнули в СБУ.

Ранее глава Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предложил новый способ, который позволил бы ускорить мобилизацию. По его словам, решением может стать автоматическая постановка украинцев на воинский учет.

