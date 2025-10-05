Бывший СССР
18:38, 5 октября 2025Бывший СССР

На Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

Глава СР ВСУ Тимочко предложил использовать реестр избирателей для мобилизации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Председатель Совета резервистов (СР) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко предложил новый способ, который позволил бы ускорить мобилизацию. Его слова передает РБК.

Он заявил, что работу территориальных центров комплектования (ТЦК) может ускорить автоматическая постановка украинцев на воинский учет. Для этого необходима электронная база с данными мужчин. Наиболее полным источником таких сведений Тимочко счел реестр избирателей, который он предложил использовать. Уточняется, что перечень этих данных регулярно обновлялся до начала спецоперации на Украине.

Глава СР ВСУ также подчеркнул, что мобилизация проводится «в соответствии с возможностями» и отметил, что украинской армии не хватает личного состава.

В феврале Тимочко призвал готовиться к новому противостоянию с Россией, когда Москва и Киев заключат перемирие. Он заявил, что Украине следует провести базовую профессиональную подготовку населения в течение нескольких лет, а также усовершенствовать военные технологии.

