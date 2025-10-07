Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:12, 7 октября 2025Бывший СССР

Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России

Economist: Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов, пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, Украина использует дальнобойные ракеты собственного производства.

«Они значительно быстрее беспилотников, летают всего в 50 метрах над землей, имеют дальность более 3 тысяч километров и обладают огромной мощностью», — говорится в статье.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили по российским объектам как минимум пять крылатых ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

    Путин раскрыл число освобожденных в 2025 году населенных пунктов

    Зеленский испугался покидать страну на самолете

    Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России

    «Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?

    Неизвестные привязали женщину к бревну и бросили в пруд

    Фармацевт предупредил об опасных последствиях сочетания алкоголя с одним видом лекарств

    Член НАТО ввел санкции против якобы связанных с Россией компаний

    Умер один из лучших шеф-поваров России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости