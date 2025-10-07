Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России

Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов, пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, Украина использует дальнобойные ракеты собственного производства.

«Они значительно быстрее беспилотников, летают всего в 50 метрах над землей, имеют дальность более 3 тысяч километров и обладают огромной мощностью», — говорится в статье.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили по российским объектам как минимум пять крылатых ракет.