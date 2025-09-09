Украина выпустила крылатые ракеты и снаряды HIMARS по российским объектам

Минобороны России: Средства ПВО сбили пять крылатых ракет ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским объектам как минимум пять крылатых ракет. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, крылатые ракеты были сбиты средствами противовоздушной бороны (ПВО). Также уничтожены пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 230 беспилотников.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 9 сентября 31 украинского дрона. 15 летательных аппаратов средства ПВО сбили над акваторией Черного моря, 7 — в Белгородской области, 3 — в Курской, 2 — в Крыму, 2 — в Краснодарском крае, еще по 1 — в Тамбовской и Воронежской областях.

Летом президент России Владимир Путин сообщил, что по состоянию на июнь 2025 года с начала спецоперации средствами ПВО уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 75 тысяч — современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды.