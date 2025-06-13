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21:10, 12 июня 2025Россия

Названо число уничтоженных силами ПВО западных ракет с начала СВО

Путин сообщил, что с начала СВО силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи западных ракет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более семи тысяч тактических и крылатых ракет. Почти все они были произведены Западом, сообщил российский лидер Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды», — сказал президент.

Ранее Путин рассказал, что в России создадут спецвойска беспилотных систем. Он поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие этого рода войск.

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