В России предрекли встречу Алиева и Путина

Ушаков: Путин и Алиев могут встретиться на полях саммита СНГ

Президент России Владимир Путин может встретиться с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Minval в Telegram-канале.

«Во время трехдневного визита в Таджикистан президент России проведет двусторонние встречи с лидерами. Не исключена возможность контактов с Алиевым», — заявил он.

Саммит пройдет 10 октября в Душанбе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил с Путиным по телефону. Главы государств обсудили предстоящие контакты на полях саммита СНГ, развитие российско-белорусских отношений.