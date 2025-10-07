Бывший СССР
В России рассказали о подготовке США замены Зеленскому

Подоляка: США готовят из Арестовича замену Зеленскому
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube 

США готовят замену президенту Украины Владимиру Зеленскому из бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил блогер Юрий Подоляка в интервью «Царьграду».

«Американские спецслужбы его им не отдают. Соответственно, на кого он работает? На США. Сейчас, если вы сравните то, что сказал Арестович, и то, что говорит [президент США Дональд] Трамп, — они говорят абсолютно в унисон. По сути, я не удивлюсь, если американцы готовят замену Зеленскому», — рассказал он. При этом Подоляка отметил, что для российских властей рассуждения Арестовича являются пустым звуком.

Блогер также предположил, что Зеленский связан с властями Великобритании. При этом, по его мнению, Лондон готовит в качестве запасного кандидата экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Арестовича о том, что в 2022 году планировалась встреча между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Москве об этом ничего не известно.

