В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

Песков: Мне неизвестно о планировавшейся в 2022 году встрече Путина и Зеленского

Москве неизвестно о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Слова экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мне, честно говоря, неизвестно о том, что планировалась встреча», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Арестович заявил, что Зеленский в апреле 2022 года был готов встретиться в Стамбуле с российским лидером для подписания соглашений о прекращении конфликта. По его словам, позиция Киева изменилась после визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил Украине «просто воевать».

В ходе брифинга Песков также прокомментировал заявление Арестовича о готовности отдать России Крым и четыре региона. По словам представителя Кремля, экс-советник офиса президента Украины не отражает позицию Киева.