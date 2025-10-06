Арестович: Зеленский отказался подписать Стамбульские соглашения в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать Стамбульские соглашения 2022 года с Россией. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Ксении Собчак.

По его словам, после визита в Киев тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил «просто воевать», у Зеленского началось совещание переговорной группы, в которую входило 12 человек. Он добавил, что встреча президента России Владимира Путина и Зеленского в Стамбуле была намечена на 9 апреля, поскольку Стамбульское коммюнике было уже подписано.

Арестович предположил, что президент США Джо Байден и Джонсон предложили Зеленскому военную помощь после отражения украинскими войсками российского наступления на Киев. Он пришел к выводу, что Зеленский согласился на это, чтобы «занять более выгодную переговорную позицию».

Ранее Арестович анонсировал уголовный процесс против Зеленского. По его словам, это произойдет, если он станет президентом.