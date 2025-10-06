Арестович анонсировал уголовный процесс против Зеленского

Арестович: Если я стану президентом Украины, то осужу Зеленского

Если бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) станет президентом страны, то он осудит нынешнего главу государства Владимира Зеленского за военные преступления. Об этом Арестович заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника который совершал преступления против Украины, попадающие под конкретные [статьи] уголовного кодекса», — сказал он, рассуждая о том, что он будет делать, если президент России Владимир Путин гипотетически попросит выдать Зеленского.

Ранее Арестович похвалил Путина как «квалифицированного игрока». Если бы Арестович был бы «руководителем России», добавляет экс-советник, то был бы «жестче, чем Путин».

До этого Арестович рассказал, что Зеленский брутально и бесцеремонно ставил на место главу своего офиса Андрея Ермака во время скандалов. По его словам, между Ермаком и Зеленским идет постоянная борьба за границы влияния, но тем не менее все ключевые решения принимает президент.