Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 6 октября 2025Бывший СССР

Арестович анонсировал уголовный процесс против Зеленского

Арестович: Если я стану президентом Украины, то осужу Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube 

Если бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) станет президентом страны, то он осудит нынешнего главу государства Владимира Зеленского за военные преступления. Об этом Арестович заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника который совершал преступления против Украины, попадающие под конкретные [статьи] уголовного кодекса», — сказал он, рассуждая о том, что он будет делать, если президент России Владимир Путин гипотетически попросит выдать Зеленского.

Ранее Арестович похвалил Путина как «квалифицированного игрока». Если бы Арестович был бы «руководителем России», добавляет экс-советник, то был бы «жестче, чем Путин».

До этого Арестович рассказал, что Зеленский брутально и бесцеремонно ставил на место главу своего офиса Андрея Ермака во время скандалов. По его словам, между Ермаком и Зеленским идет постоянная борьба за границы влияния, но тем не менее все ключевые решения принимает президент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

    Умственные способности Трампа и Медведева сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости