Арестович похвалил Путина

Арестович описал свою похвалу в адрес Путина фразой «квалифицированный игрок»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Бывший советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) описал свою похвалу в адрес президента России Владимира Путина фразой «квалифицированный игрок». Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube-канале.

«Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы», — заявил Арестович.

Он также выразил похвалу российскому президенту за то, что он в хорошей форме и никогда не нарушает договоренностей. Если бы Арестович был бы «руководителем России», добавляет экс-советник, то был бы «жестче, чем Путин».

В этом же интервью Алексей Арестович объявил о готовности передать России Крым и четыре области, добавив, что сделает это по образцу ФРГ и ГДР в XX веке. Он отметил, что для остановки конфликта на Украине должны быть обеспечены права русскоязычного населения и церкви.

