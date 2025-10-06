Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

Арестович выразил готовность передать России Крым и четыре области

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовности передать России Крым и четыре области. Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube-канале.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими, отдаю их на условиях как ФРГ и ГДР. Это остановка войны. Будет "длящиеся" мирное соглашение, не договор», — сказал он.

Арестович подчеркнул, что также должны быть обеспечены права русскоязычного населения и церкви. Он отметил, что выполнение всех этих условий могло бы способствовать остановке конфликта.

Ранее Алексей Арестович заявил, что страна сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией.