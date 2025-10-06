Арестович рассказал о брутальных отношениях Ермака и Зеленского

Арестович: Зеленский брутально ставил Ермака на место во время скандалов

Президент Украины Владимир Зеленский брутально и бесцеремонно ставил на место главу своего офиса Андрея Ермака во время скандалов. Об этом рассказал бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Ксении Собчак.

По его словам, между Ермаком и Зеленским идет постоянная борьба за границы влияния, но тем не менее, все ключевые решения принимает президент. Арестович заключил, что Ермак является его «менеджером» Зеленского. Он также рассказал, что лично наблюдал скандалы между ними двумя, в которых Зеленский «крайне брутально ставил Ермака на место».

Ранее Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области. В Москве, по его словам, он предложил бы подвести итоги отношений России и Украины «с 1991 года по проблемным зонам».

До этого Арестович заявил, что экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный намерен прийти к власти на Украине, чтобы эффективнее бороться с Россией. Он добавил, что Залужный заинтересован в продолжении на Украине проекта воюющего государства.