Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:53, 6 октября 2025Бывший СССР

Арестович рассказал о политических целях Залужного

Арестович: Залужный придет к власти, чтобы эффективнее бороться с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный намерен прийти к власти на Украине, чтобы эффективнее бороться с Россией. О политических целях бывшего главкома рассказал в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Он идет возглавлять систему, чтобы эффективнее бороться с Россией (...) Там нет социальных лозунгов, там нет общественных лозунгов, там есть заявки на некоторые исторические [лозунги] и некоторые милитарные», — заявил Арестович.

Он добавил, что Залужный заинтересован в продолжении на Украине проекта воюющего государства.

В этом же интервью Арестович также заявил о готовности передать России Крым и четыре области. Он отметил, что для остановки конфликта на Украине должны быть обеспечены права русскоязычного населения и церкви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Польша проигнорировала предложение России по дронам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости