Арестович: Залужный придет к власти, чтобы эффективнее бороться с Россией

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный намерен прийти к власти на Украине, чтобы эффективнее бороться с Россией. О политических целях бывшего главкома рассказал в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Он идет возглавлять систему, чтобы эффективнее бороться с Россией (...) Там нет социальных лозунгов, там нет общественных лозунгов, там есть заявки на некоторые исторические [лозунги] и некоторые милитарные», — заявил Арестович.

Он добавил, что Залужный заинтересован в продолжении на Украине проекта воюющего государства.

В этом же интервью Арестович также заявил о готовности передать России Крым и четыре области. Он отметил, что для остановки конфликта на Украине должны быть обеспечены права русскоязычного населения и церкви.

