12:08, 8 октября 2025Россия

Еще один населенный пункт Запорожской области перешел под российский контроль

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Новогригоровку взяли военнослужащие группировки войск «Восток». Подразделениям противника на указанном участке было нанесено поражение, отметили в военном ведомстве.

Также за последние сутки в зоне проведения спецоперации была уничтожена немецкая САУ Panzerhaubitze 2000. Тяжелое артиллерийское вооружение западных образцов стало поступать в ВСУ после начала спецоперации.

Ранее бойцы Южной группировки войск заняли населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике. По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, Российская армия ведет наступление на всем протяжении фронта.

