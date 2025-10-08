Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.
Новогригоровку взяли военнослужащие группировки войск «Восток». Подразделениям противника на указанном участке было нанесено поражение, отметили в военном ведомстве.
Также за последние сутки в зоне проведения спецоперации была уничтожена немецкая САУ Panzerhaubitze 2000. Тяжелое артиллерийское вооружение западных образцов стало поступать в ВСУ после начала спецоперации.
Ранее бойцы Южной группировки войск заняли населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике. По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, Российская армия ведет наступление на всем протяжении фронта.