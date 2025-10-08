Экономика
12:06, 8 октября 2025Экономика

Количество свободных вакансий в Санкт-Петербурге резко упало

Количество свободных вакансий в Санкт-Петербурге сократилось на 25 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В сентябре количество свободных вакансий в Санкт-Петербурге упало на 25 процентов. О сокращении числа доступных мест со ссылкой на данные hh.ru сообщает РБК.

За месяц работодатели выложили более 87 тысяч вакансий — в годовом выражении их число сократилось на четверть. По сравнению с августом количество предложений увеличилось лишь на процент.

В течение сентября соискатели опубликовали на 25 процентов больше резюме, чем в том же месяце 2024 года. В месячном выражении число резюме выросло на 11 процентов. таким образом, на одну вакансию приходится порядка семи кандидатов, отмечают аналитики.

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова объясняет рост конкуренции на рынке труда поиском молодыми петербуржцами подработки на время учебы.

«Более 242 тысяч молодых специалистов от 18 до 25 лет обновили резюме на hh.ru за последний месяц. Из них более 68 тысяч хотят найти работу на неполную занятость, 31 тысяча ищет проекты, 19 тысяч хотят устроиться на стажировки», — добавила она.

    Все новости