В 2025 году число вакансий с удаленным форматом работы выросло на 17 процентов

С января по сентябрь 2025 года число вакансий с удаленным форматом работы в России выросло на 17 процентов. О том, что россиянам стали чаще предлагать работать из дома, выяснили аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

С начала года количество вакансий упало на 12 процентов, до 8,1 миллиона, однако число предложений с удаленкой увеличилось и достигло 745 тысяч (девять процентов от общего объема). Годом ранее их насчитывалось 637 тысяч, или семь процентов.

Как показывают опросы, лишь 16 процентов работающих россиян готовы вернуться в офис. В то же время 23 процента хотят трудиться исключительно из дома, еще 26 процентов выбирают гибридный формат занятости, а 35 процентов отметили, что при необходимости готовы сменить офис на удаленку. Для соискателей дистанционная занятость уже не воспринимается как бонус, а стала обязательным требованием: почти половина кандидатов (48 процентов) учитывают ее наличие при выборе работодателя. При этом на первом месте по значимости остается высокий доход (79 процентов), на втором — гибкий график (53 процента).

«Удаленная занятость окончательно закрепилась в тройке ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Несмотря на то, что часть компаний возвращает сотрудников в офисы, бизнес понимает: без удаленки сложно конкурировать за лучших специалистов. Сегодня удаленка уже не воспринимается как редкая опция: для работодателей это инструмент конкуренции за кадры, а для сотрудников — фактор, определяющий привлекательность компании», — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Как ранее выяснили в ходе исследования Ventra Go, четверо из пяти зумеров оказались не готовы работать по традиционному графику 5/2. Самыми важными факторами при выборе работы они назвали размер дохода (35 процентов), самореализацию (32 процента), атмосферу в коллективе (28 процентов), возможность удаленной работы (30 процентов) и соблюдение баланса между работой и личной жизнью (20 процентов).

