Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

Ventra Go: четверо из пяти зумеров не готовы к традиционному графику 5/2

Четыре из пяти зумеров оказались не готовы работать по традиционному графику 5/2. Об этом стало известно в ходе исследования Ventra Go! (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проходил в 17 городах России, в нем приняли участие 1221 россиян в возрасте от 18 до 28 лет. Самыми важными факторами при выборе работы они назвали размер дохода (35 процентов), самореализацию (32 процента), атмосферу в коллективе (28 процентов), возможность удаленной работы (30 процентов) и соблюдение баланса между работой и личной жизнью (20 процентов).

Мотиватором для более усердной работы для молодежи стали деньги и бонусы (38 процентов опрошенных), автономность и свобода (37 процентов) и ощущение пользы (23 процента). Только 17 процентов выбрали карьерный рост как основную мотивацию.

Формат работы с 9 до 18 стал менее ценным для современных соискателей: сегодня лишь 17 процентов респондентов хотят работать по традиционному графику. Молодежь интересует гибрид со свободным графиком (31 процент) и проектная работа (19 процентов). Идеальный рабочий день должен занимать не больше 8 часов, заявил 41 процент респондентов. Почти треть (36 процентов) признались, что хотели бы работать два-четыре часа в день. Если работа не подразумевает удаленный формат, то дорога до офиса не должна занимать больше часа, уверена половина респондентов.

«Мы видим, что молодое поколение все меньше выбирает работу по графику и классический офисный формат. Сегодня молодые люди хотят сами решать, как и сколько им работать, они все больше отдают предпочтение свободе и гибкости, задавая тренд для всего рынка труда», — отметила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

Как показал опрос hh.ru, чаще других россиян переживают за трудоустройство айтишники и маркетологи. У каждого пятого опрошенного (18 процентов) нет уверенности, что он сможет найти работу в ближайшие три месяца. Еще семь процентов не смогли ответить, уверены ли они в карьерном успехе. Большинство (75 процентов) не сомневаются, что найдут работу без проблем — их доля выросла на два процента.