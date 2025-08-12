Названы самые переживающие за трудоустройство категории россиян

Чаще других россиян переживают за трудоустройство айтишники и маркетологи

Чаще других россиян переживают за трудоустройство айтишники и маркетологи. Категории граждан, которые сильнее переживают за поиск работы с достойным заработком в ближайшие три месяца назвали эксперты hh.ru, копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе сервиса приняли участие более 19,4 тысячи россиян из всех федеральных округов. Аналитики выяснили, что у каждого пятого опрошенного (18 процентов) нет уверенности, что он сможет найти работу в ближайшие три месяца. Еще семь процентов не смогли ответить, уверены ли они в карьерном успехе. Большинство (75 процентов) не сомневаются, что найдут работу без проблем — их доля выросла на два процента.

Чаще других переживают за свое трудоустройство те, кто ищут работу в ИТ-сфере (34 процента респондентов-айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета). На втором месте соискатели из сферы искусства и маркетинга (по 27 процентов). Вслед за ними расположились специалисты по закупкам (25 процентов), топ-менеджеры (21 процент) и работники сельского хозяйства (21 процент).

Как ранее отметили эксперты «АльфаСтрахования», большинство (78 процентов) из 1287 опрошенных россиян старшего и среднего возраста заявили о желании не уходить на пенсию и работать как можно дольше. Только 22 процента россиян планируют жить на накопления после выхода на пенсию.