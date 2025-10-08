Военный аналитик Полетаев: Россия и Украина не сводят свои цели к территориям

Россия и Украина в рамках переговоров по урегулированию конфликта не сводят свои цели исключительно к территориям. С такой оценкой в интервью «Ленте.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«На Украине, вероятно, уже не верят в военную победу, но надеются не проиграть. Победа оценивается "по очкам" — кто потерял, а кто приобрел территории», — предположил эксперт.

Полетаев отметил, что целью России в рамках конфликта на Украине является устранение исходящих с территории украинского государства угроз. При этом аналитик подчеркнул, что степень жесткости условий Москвы зависит от сроков продолжительности противостояния. В свою очередь, украинские власти, включая президента страны Владимира Зеленского, намерены сохранить нынешний политический режим.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подсказала министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге способ завершить конфликт. Так дипломат прокомментировала желание главы украинского МИД завершить противостояние до конца 2025 года.