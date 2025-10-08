Забота о себе
11:43, 8 октября 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали есть 12 продуктов ради здоровья печени

Врач Вялов посоветовал добавить в рацион яблоки и чеснок для здоровья печени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom  

Чтобы печень функционировала без сбоев, ей необходимы продукты, помогающие нейтрализовать токсины, выводить жир и защищать клетки, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. В своем Telegram-канале он рассказал россиянам, что нужно добавить в рацион для здоровья этого органа.

Прежде всего Вялов посоветовал ежедневно есть яблоки, поскольку они выводят из организма токсины через кишечник. Не менее важен для здоровья печени чеснок, который необходим для активации выработки этим органом ферментов.

Среди других полезных для печени продуктов врач выделил брокколи, капусту, кофе, авокадо, лосось, скумбрию и лимон. «Добавьте к ним немного оливкового масла, зелени и грецких орехов — и у вас почти идеальный рацион для печени», — заключил он.

Ранее диетолог Ви Джей Гамильтон заявила, что некоторые напитки приводят к облысению. Так, по ее словам, с этой проблемой могут столкнуться люди, употребляющие сладкую газировку.

