Россиянин находился на СВО и узнал об оформленном без его ведома кредите

В Бурятии суд признал недействительным оформленный на бойца СВО кредит
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Бурятии суд признал недействительным оформленный на бойца специальной военной операции (СВО) микрозайм без его ведома. О кредите россиянин узнал, когда находился на фронте, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Как рассказала мать военнослужащего, к этому причастны мошенники, которые оформили займ, воспользовавшись персональными данными участника СВО и подписав договор электронной подписью через мобильный телефон. Деньги поступили на банковский счет аферистов.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать сайты для российских военных с предложением о якобы ежемесячных выплатах.

