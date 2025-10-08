Ценности
В России начали продавать духи с запахом крови и бетона

В России начали продавать духи бренда Toskovat с запахом крови и бетона
Мария Винар

Скриншот: Wildberries

В России начали продавать духи с необычным запахом. Соответствующий товар появился на маркетплейсах.

Речь идет об аромате Inexcusable Evil («Непростительное зло») румынского бренда Toskovat. В парфюмерной композиции — ноты крови, озона, пороха, бетона, дождевой воды, а также ладана и сандала. Стоимость отливанта духов этой марки составляет 2,2 тысячи рублей.

В отзывах к товару многие покупатели отмечают, что аромат напоминает им запах йода, использованных бинтов, металла и пороха. «Отделение гнойной хирургии. Йод, карболка, бинты и кровь», «Если бы на улице я встретила человека с таким шлейфом, я бы подумала, что он работает в морге всю свою жизнь. Ладан вперемешку с бинтами, гнилью и запахом просверленных зубов. Я в восторге», «Омерзительные, тошнотворные, и в этом их прелесть. Запах, будто в доме поселился серийный маньяк», «Это пахнет слюнями, кровью и ржавчиной! Мне плохо, но мне очень нравится», — писали россияне.

В сентябре сообщалось, что популярный южнокорейский бренд Tamburins выпустил духи с запахом собачьих лап.

