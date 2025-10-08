В российском регионе в шесть раз увеличат выплату за привлечение иностранцев в зону СВО

Власти Рязани выплатят 600 тысяч рублей за привлечение иностранцев в зону СВО

В Рязанской области в семь раз повысили выплату за привлечение иностранных граждан на контрактную службу с обязательным участием в военных действиях на Украине. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Павла Малкова, которое опубликовано на портале официально опубликованных правовых актов.

Документ вносит изменения в постановление губернатора от 1 августа этого года. Постановлением сумма увеличивается с 80 460 рублей до 574 713 рублей за каждое привлеченное лицо.

При этом иностранцы не должны быть гражданами стран СНГ. Получить выплату не смогут лица, чьи должностные обязанности включают отбор кандидатов на военную службу, а также работники прокуратуры, МВД, ФСИН, ФССП и ФСБ.

Ранее статусом добровольца СВО захотели наделить военных волонтеров. Позднее этот список предложили расширить, включив в него также служащих в системе противовоздушной обороны, которые занимаются отражением атак Вооруженных сил Украины на российские регионы.