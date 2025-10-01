Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 1 октября 2025Россия

Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

В России захотели законодательно ввести статус волонтера СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В России статусом добровольца специальной военной операции (СВО) на Украине захотели наделить еще одну категорию граждан. Речь идет о военных волонтерах, пишут «Известия».

Авторы законопроекта предложили законодательно закрепить статус военного волонтера, который позволит претендовать на социальные гарантии тем, кто по установленному правительством порядку сможет подтвердить свою волонтерскую помощь.

На сегодняшний день значительная часть независимых волонтеров не имеют права на выплаты по ранению, в том числе несовместимому с жизнью. На страховую компенсацию могут рассчитывать только волонтеры, имеющие официальный статус участника волонтерского корпуса «Добро.рф». При этом большое количество россиян самостоятельно занимаются доставкой помощи на фронт.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Согласно инициативе, предлагается выплачивать волонтерам при ранении до трех миллионов рублей, а если оно повлекло за собой инвалидность — четыре миллиона рублей. В случае получения несовместимых с жизнью травм родные получат пять миллионов рублей.

По данным издания, законопроект внесут в Госдуму в октябре. Как следует из пояснительной записки, он позволит создать единую систему социальной защиты добровольцев, отправляющих гуманитарную помощь на фронт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев СВО. Нововведения затронут тех, кто минимум полгода состоял в добровольческих формированиях, но на данный момент находится в запасе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    Пентагон объявил борьбу с толстыми и плохо следящими за собой военными

    Президент Румынии предложил план присоединения Приднестровья к Молдавии

    Россияне назвали самых привлекательных певцов и певиц

    Видео уничтожения «Искандером» десятка груженных беспилотниками фур ВСУ показали

    Названы сроки решения проблемы с бензином в Крыму

    В Госдуме призвали ввести в школьную программу песни скандальной российской артистки

    Российские таможенники показали на видео задержание трансвестита с кокаином в теле

    В США назвали «первую жертву» в случае войны НАТО с Россией. О чем речь?

    Дания признала невозможность полностью защититься от БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости