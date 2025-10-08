Задержание юного сторонника «Азова» в прихожей попало на видео

СК показал задержание 17-летнего члена «Азова», передавшего данные о бойце СВО

На видео попало задержание подростка из Красноярска, который вступил в националистическое объединение «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) и передавал им данные о родственнике-участнике специальной военной операции (СВО). Ролик «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как 17-летнего подростка задерживают в прихожей. Его ведут к следователю.

Как ранее сообщили в СК, юноша вступил в ряды «Азова» в апреле 2024 года путем общения в мессенджере. В период с апреля по август 2025 года он передавал информацию о штабе волонтерского отряда, который занимается гуманитарной помощью бойцам СВО, и своем родственнике, находящемся в зоне боевых действий.

Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической»).

