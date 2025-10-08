Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:13, 8 октября 2025Силовые структуры

Задержание юного сторонника «Азова» в прихожей попало на видео

СК показал задержание 17-летнего члена «Азова», передавшего данные о бойце СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На видео попало задержание подростка из Красноярска, который вступил в националистическое объединение «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) и передавал им данные о родственнике-участнике специальной военной операции (СВО). Ролик «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как 17-летнего подростка задерживают в прихожей. Его ведут к следователю.

Как ранее сообщили в СК, юноша вступил в ряды «Азова» в апреле 2024 года путем общения в мессенджере. В период с апреля по август 2025 года он передавал информацию о штабе волонтерского отряда, который занимается гуманитарной помощью бойцам СВО, и своем родственнике, находящемся в зоне боевых действий.

Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости