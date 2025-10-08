Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 8 октября 2025Силовые структуры

Юный сторонник «Азова» передавал данные о родственнике в зоне СВО

Юноша из Красноярска задержан за участие в «Азове» и передачу данных о бойце СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Подростка из Красноярска задержали за участие в националистическом объединении «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, юноша был сторонником «Азова» и в апреле 2024 года вступил в его ряды путем общения в мессенджере. С апреля по август 2025 года он передавал своим подельникам информацию о расположении и деятельности штаба волонтерского отряда, который занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Кроме того, 17-летний подросток раскрыл личные данные своего родственника, который находится в зоне СВО.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали работавшего на спецслужбы Украины 24-летнего диверсанта, обвиняемого в подрыве автомобиля российского военнослужащего в Наро-Фоминске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости