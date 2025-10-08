Силовые структуры
ФСБ и МВД задержали диверсанта за подрыв автомобиля российского военнослужащего

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и МВД задержали работавшего на спецслужбы Украины 24-летнего диверсанта, обвиняемого в подрыве автомобиля российского военнослужащего в Наро-Фоминске. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники ФСБ установили, что задержанный по своей инициативе установил контакт с представителем спецслужб противника с помощью Telegram. Сначала он собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края, затем поджег автомобиль с символикой специальной военной операции (СВО), третьим заданием стал подрыв машины участвовавшего в СВО военного.

Для этого он изготовил две бомбы, одну из которых спрятал в тайнике в Москве, а второй подорвал машину военнослужащего. В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта нашли кустарно изготовленные взрывчатые вещества и компоненты для их синтеза, а также переписку с украинским куратором.

Обвиняемому в терроризме грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Саратове суд продлил арест россиянину Игнату Кузину за совершение теракта в отношении высокопоставленного офицера Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

