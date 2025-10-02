Обвиняемому в теракте против российского генерала Москалика продлили арест

В Саратове суд продлил арест россиянину Игнату Кузину за совершение теракта в отношении высокопоставленного офицера Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузин останется в СИЗО еще на три месяца, до января.

Мужчина был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора установил взрывное устройство возле подъезда дома в Балашихе, где жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик.

При взрыве автомобиля российский военный получил несовместимые с жизнью ранения. Ярослав Москалик был участником переговоров по Украине.