13:09, 2 октября 2025Силовые структуры

Обвиняемому в теракте против российского генерала Москалика продлили арест

Фигуранту дела об убийстве генерала Москалика продлили арест до января
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Саратове суд продлил арест россиянину Игнату Кузину за совершение теракта в отношении высокопоставленного офицера Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузин останется в СИЗО еще на три месяца, до января.

Мужчина был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора установил взрывное устройство возле подъезда дома в Балашихе, где жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик.

При взрыве автомобиля российский военный получил несовместимые с жизнью ранения. Ярослав Москалик был участником переговоров по Украине.

