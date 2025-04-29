Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

МО России: Генерал-лейтенант Москалик был участником переговоров по Украине

Ставший жертвой взрыва в подмосковной Балашихе генерал-лейтенант Ярослав Москалик был участником переговоров по Украине. Об этом в посвященном высшему офицеру некрологе сообщило Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Москалик являлся одним из членов российской делегации в минской контактной группе с 2015 по 2021 годы в рамках так называемого нормандского формата.

Также в некрологе сообщалось, что генерал-лейтенант с начала проведения спецоперации руководил сменой Группы боевого управления Генштаба ВС РФ, которая осуществляет оценку обстановки в зоне боевых действий.

25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства. Жертвой взрыва стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Москалик. Причастного к подрыву задержали. Ему предъявили обвинение по трем статьям, среди которых 205 УК РФ («Террористический акт»).

