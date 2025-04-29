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03:39, 29 апреля 2025Россия

Стало известно об обязанностях погибшего генерала Москалика с начала СВО

Погибший генерал Москалик в Генштабе занимался мониторингом ситуации на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ярослав Москалик

Ярослав Москалик. Кадр: Минобороны РФ

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший в результате теракта, занимался мониторингом ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из некролога в газете «Красная звезда».

«С началом специальной военной операции Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба ВС РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения», — говорится в публикации.

25 апреля в Балашихе произошел взрыв. В результате погиб 58-летний генерал-майор Ярослав Москалик. Причастного к подрыву генерала задержали. Ему предъявили обвинение по трем статьям, среди которых 205 УК РФ («Террористический акт»).

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