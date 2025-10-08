Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

Наемнику из Канады дали срок за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли заочный приговор в отношении 29-летнего гражданина Канады Дилана Морданта и объявили его в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Верховный суд ДНР признал его виновным по уголовному делу об участие наемника в вооруженном конфликте. За время службы в так называемом Интернациональной легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника заработал 3,1 миллиона рублей.

Как установил суд, Мордант приехал на Украину в марте 2022 года с территории Польши. Канадец принимал участие боевых действиях против России до июня 2025 года. По приговору суда канадца приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ попросили президента страны Густава Петро спасти их.