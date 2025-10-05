Колумбийские наемники попросили президента Петро спасти их с Украины

Колумбийские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попросили президента страны Густава Петро спасти их. Их обращение публикует газета Semana.

Военные заявили, что не хотят больше участвовать в боевых действиях, попросив колумбийского лидера помочь им уехать с Украины.

Как рассказал один из бойцов, наемники потребовали от украинского командования отпустить их со службы, после чего они оказались под арестом, а спустя два дня их погрузили в автобус с обещанием отвезти в Польшу. Однако, по его словам, украинцам «нельзя верить», поэтому куда они их везут на самом деле, неизвестно.

«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам, через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни», — сказал колумбиец.

Ранее отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье раскрыл число погибших на Украине наемников из Колумбии. По его словам, с 2022 года погибли более 1000 колумбийцев.