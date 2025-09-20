Бывший СССР
Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине

Данте Инкапье: Более 1000 колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, высказался о потерях колумбийских наемников на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Инкапье подчеркнул, что число погибших в конфликте на Украине колумбийцев ужасает. «По данным, которые я получил от различных организаций, за долгие три года конфликта там погибли больше тысячи человек», — сказал он.

Эксперт добавил, что власти не признают эту информацию, ее также не предают огласке. Источником данных являются, в том числе, соцсети.

Ранее стало известно, что батальон наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес большие потери в Харьковской области. О точных цифрах потерь не сообщалось.

