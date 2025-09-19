РИА: Батальон наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково

Батальон иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Юрченково Харьковской области в результате российских ракетных атак понес большие потери. Об этом сообщает со ссылкой на источники РИА Новости.

«В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково», — приводятся в публикации слова собеседника. О точных цифрах потерь наемников не уточняется.

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над окраинами Купянска в Харьковской области. Отмечалось, что речь идет о северном районе и части западного района города.

Российским войскам при этом удалось уничтожить в Харькове в ходе ракетных ударов около сотни наемников ВСУ из стран Центральной Америки. Удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны.