Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 19 сентября 2025Бывший СССР

Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области

РИА: Батальон наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Батальон иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Юрченково Харьковской области в результате российских ракетных атак понес большие потери. Об этом сообщает со ссылкой на источники РИА Новости.

«В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково», — приводятся в публикации слова собеседника. О точных цифрах потерь наемников не уточняется.

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над окраинами Купянска в Харьковской области. Отмечалось, что речь идет о северном районе и части западного района города.

Российским войскам при этом удалось уничтожить в Харькове в ходе ракетных ударов около сотни наемников ВСУ из стран Центральной Америки. Удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    Дело о теракте против генерала Кириллова ужесточили

    Украине предререкли крах

    Слуцкий рассказал Путину о посещении мигрантского гетто в российском городе

    Журналист рассказал о поднимающемся в среде украинцев бунте против Зеленского

    Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Подполье сообщило об ударе по сборке дронов в Харьковской области

    Мужчинам раскрыли рабочие техники доведения партнерши до оргазма

    Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области

    Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости