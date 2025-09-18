Лебедев: Российские войска уничтожили до 100 наемников ВСУ в Харькове

Российские войска уничтожили наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стран Центральной Америки в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны. Внутри здания находилось до 100 наемников, сражавшихся в рядах ВСУ. При этом точное количество потерь уточняется.

Кроме того, по словам подпольщика, российские военные нанесли удары по цеху ремонта бронетехники в Харькове, а также по объектам в Богодуховском и Купянском районах. В частности, сдетонировала хозяйственная постройка, где украинские военные оборудовали импровизированный полевой склад.

Ранее стало известно, что подразделения армии России установили контроль над окраинами Купянска в Харьковской области. Отмечается, что речь идет о северных и части западных районах города.