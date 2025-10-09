Аферисты нашли новую лазейку для массового обмана россиян

ТАСС: Мошенники разработали новый способ кражи аккаунтов от «Госуслуг»

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян для хищения пароля от портала Госуслуг. Как указали в МВД России, обман происходит под предлогом регистрации кода от нового домофона, пишет ТАСС.

По данным источника, киберпреступник звонит жертве и говорит о якобы замене домофона в подъезде. Собеседник называет фамилию, имя и номер телефона мастера, который должен приехать в ближайшее время и передать новый ключ от домофона.

Аферист таким образом убеждает жертву, что теперь дверь подъезда можно открыть специальным кодом. Вскоре звонящий отправляет этот код и просит назвать его якобы для регистрации в системе. Человек так и сообщает данные для входа на портал «Госуслуги» мошенникам, сказали в ведомстве.

В МВД призвали не сообщать никому любые коды или пароли и не доверять звонкам.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Она заключается в том, что аферисты убеждают пожилых людей в необходимости дополнить «анкету» для пересдачи анализов.