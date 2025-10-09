Интернет и СМИ
Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

В МВД сообщили о схеме мошенников со сдачей анализов для обмана пенсионеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Телефонные мошенники под видом сотрудников поликлиник убеждают российских пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. О новой схеме предупредили в МВД, передает РИА Новости.

Отмечается, что аферисты сообщают пенсионерам о необходимости дополнить «анкету» для пересдачи анализов. Затем жертвам начинают звонить «силовики», которые обвиняют их в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседникам предлагают внести денежные средства на так называемый «безопасный счет».

Жертвой мошенников уже стала 89-летняя пенсионерка. К ней пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал «посылку», в которой находилось 80 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты звонят жителям России и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать им код из СМС.

