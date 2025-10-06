Интернет и СМИ
02:41, 6 октября 2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

РИА Новости: Мошенники под предлогом получения посылки просят назвать код из СМС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Аферисты звонят жителям России и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать им код из СМС. О новой мошеннической схеме предупреждает РИА Новости.

Так, мошенник звонит жертве, сообщая, что ей якобы пришла посылка с маркетплейса, и уточняет, как ей удобнее было бы ее получить. Когда человек отвечает, что не ждет посылок, злоумышленник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из СМС.

В случае, если аферисту удается заполучить код, он может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.

Ранее стало известно, что мошенники пытаются похищать деньги у россиян через Telegram-бот, который замаскирован под официальную форму портала «Госуслуги».

