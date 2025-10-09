Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 9 октября 2025Мир

Бельгия обозначила три красные линии по российским активам

Politico: Бельгия обозначила красные линии по использованию активов РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бельгия, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначила красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

К числу этих условий относятся: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; предоставление юридически обязывающих и строго исполнимых гарантий того, что европейские страны будут делить с Бельгией все текущие и будущие риски; соглашение о немедленном возврате средств в случае, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещены ценные бумаги, потребуется оперативно вернуть активы в Россию.

По мнению де Вевера, в ином случае схема Европейской комиссии (ЕК) сводится к конфискации. «Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», — подчеркнул политик.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение по использованию замороженных активов России для Украины не предполагает их изъятия. Она добавила, что Украина возместит кредит, если «Россия выплатит репарации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Россияне скупили iPhone 17

    Россиянам назвали десять недорогих направлений для отдыха в стране

    Путин оценил положение русского языка в Таджикистане

    Раскрыты масштабы снежного покрова в России

    Названа любимая национальная кухня россиян

    Галкин продал редчайший Bentley. Его номера оказались вдвое дороже люксового авто. Сколько они стоили и что в них особенного?

    Путин и президент Таджикистана начали встречу

    Ноутбук спас мужчину от бандитской пули

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости