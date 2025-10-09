Бельгия обозначила три красные линии по российским активам

Politico: Бельгия обозначила красные линии по использованию активов РФ

Бельгия, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначила красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

К числу этих условий относятся: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; предоставление юридически обязывающих и строго исполнимых гарантий того, что европейские страны будут делить с Бельгией все текущие и будущие риски; соглашение о немедленном возврате средств в случае, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещены ценные бумаги, потребуется оперативно вернуть активы в Россию.

По мнению де Вевера, в ином случае схема Европейской комиссии (ЕК) сводится к конфискации. «Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», — подчеркнул политик.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение по использованию замороженных активов России для Украины не предполагает их изъятия. Она добавила, что Украина возместит кредит, если «Россия выплатит репарации».