РИА Новости: ВС РФ в Нововасилевском столкнулись с британскими наемниками

Российские военнослужащие во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками, воевавшими на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пулеметчик с позывным Скар, передает РИА Новости.

По его словам, с ними возникли сложности, поскольку британские бойцы дерутся до последнего и не сдаю позиции. «Поняли, что это иностранцы, когда нашли британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя», — сказал собеседник агентства.

Ранее наемники из Великобритании пытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, однако были отброшены бойцами Вооруженных сил (ВС) России.