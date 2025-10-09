Путешествия
На рейс с тунисского курорта в Москву не загрузили более ста единиц багажа

Во Внуково сообщили о 111 незагруженных единицах багажа на рейс из Монастира
Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Более ста единиц багажа не были загружены на рейс BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie из тунисского курортного города Монастир в Москву в аэропорту отправления. Об этом пишет аэропорт Внуково в Telegram-канале.

«К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на рейс в аэропорту отправления», — отмечается в публикации.

Во Внуково уточнили, что авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж.

