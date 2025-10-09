Забота о себе
05:01, 9 октября 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о сексе в счастливых парах

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eugenio Marongiu / Shutterstock / Fotodom

Психолог Гурит Бирнбаум опроверг популярный миф о том, что отсутствие секса ведет к проблемам в паре. О влиянии секса на удовлетворенность партнеров отношениями, он рассказал изданию Infobae.

Бирнбаум назвал популярным мифом утверждение, будто счастливые пары много времени проводят в постели. Далеко не всегда ежедневный секс является необходимым условием для того, чтобы мужчина и женщина ощущали близость. «Неважно, сколько у нас секса, мы всегда думаем, что должны заниматься им чаще», — отметил специалист.

Так, по словам психолога, сексуальные потребности у каждой пары отличаются. Частота половых контактов зависит от возраста партнеров, продолжительности отношений, уровня стресса, наличия хронических заболеваний и многих других факторов.

Ранее психолог Елизавета Куликова объяснила, почему зумеры почти не интересуются сексом. По ее словам, многие из них предпочитают жить исключительно для себя.

