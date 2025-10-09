Забота о себе
17:32, 9 октября 2025Забота о себе

Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

Кардиолог Чайковская: Жжение в груди требует немедленного вызова скорой помощи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Кардиолог Мария Чайковская заявила, что некоторые симптомы требуют немедленного вызова скорой помощи. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

По словам Чайковской, к врачам необходимо обращаться при наличии боли, давления или жжения в груди, которые присутствуют на протяжении долгого времени или возвращаются волнами. Также насторожить должны одышка, холодный пот, головокружение, тошнота, слабость, страх смерти, дискомфорт в шее, спине, руках или челюсти, добавила она.

Все эти симптомы могут возникнуть как в покое, так и при незначительной нагрузке, а указывают они на инфаркт, подчеркнула врач. Пока скорая помощь едет, необходимо подготовить все документы, открыть дверь и принять аспирин или нитроглицерин, но при условии, что ранее эти препараты обсуждались с врачом. Кроме того, нельзя пить алкоголь, употреблять пищу и использовать обезболивающие средства, заключила Чайковская.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. Он порекомендовал регулярно мониторить уровень сахара в крови.

    Все новости