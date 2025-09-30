Забота о себе
07:24, 30 сентября 2025Забота о себе

Кардиолог назвал методы улучшения здоровья сердца

Кардиолог Ли Янь: Для улучшения здоровья сердца нужно знать факторы риска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Проблемы с сердцем могут проявляться не только через боли в груди, но и через другие симптомы. Об этом сообщил Sohu главный врач отделения кардиологии больницы Танду при Медицинском университете Военно-воздушных сил (ВВС) Ли Янь.

В частности, уточнил он, на них могут указывать боль в животе или зубах. Кардиолог также отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к омоложению сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, для защиты здоровья сердца необходимо выяснить, какие факторы представляют угрозу. Некоторые из них, такие как генетика или старость, невозможно изменить, однако следует обратить внимание на те факторы, которые можно контролировать.

Так, Ли Янь посоветовал перестал курить и следить за уровнем сахара в крови. Кроме того, малоподвижный образ жизни, диета с высоким содержанием соли, жиров и сахара, длительное чрезмерное употребление алкоголя и психический стресс также могут нанести ущерб сердечно-сосудистой системе, добавил эксперт.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич предупредила, что хронический стресс сильно вредит здоровью и может грозить внезапной остановкой сердца.

