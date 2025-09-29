Назван грозящий внезапной остановкой сердца фактор

Кардиолог Кореневич: Хронический стресс грозит внезапной остановкой сердца

Хронический стресс сильно вредит здоровью и может грозить внезапной остановкой сердца, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Об этом она написала в Telegram-канале.

Главным фактором, разрушающим здоровье сердца, Кореневич назвала вовсе не еду, а хронический стресс. «Именно он повышает давление, сахар, вызывает воспаление сосудов и образование тромбов. Все это запускает гормон кортизол: в малых дозах он спасает, а в больших — разрушает», — объяснила она. Врач призвала людей, которые испытывают хронический стресс, научиться работать с эмоциями.

В то же время она отметила, что, вопреки расхожему мнению, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно есть яйца. В этом продукте действительно содержится холестерин, однако, согласно современным исследованиям, одно яйцо в день не повышает риск развития атеросклероза.

Ранее невролог Ксения Арифджанова дала советы по защите от гипертонии и болезней сердца при сильном стрессе. Самым простым способом уменьшить реакцию нервной системы на нервное перенапряжение врач назвала медленное, глубокое дыхание.