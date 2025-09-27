Названы способы защититься от гипертонии и болезней сердца при сильном стрессе

Невролог Арифджанова: Аэробные нагрузки помогут поддержать сердце при стрессе

Хронический стресс повышает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и нарушений ритма, предупредила невролог медицинского центра «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова. О том, как защитить сердце во время сильных психоэмоциональных перегрузок, она рассказала «Ленте.ру».

Самым простым способом уменьшить реакцию нервной системы на стресс врач назвала медленное, глубокое дыхание. Также, по словам Арифджановой, поддержать здоровье сердца при стрессе помогут пешие прогулки, йога, лечебная физкультура или плавание. «Такие аэробные нагрузки снижают риск развития ишемической болезни сердца и уменьшают уровень тревожности», — подчеркнула она.

Невролог добавила, что очень важно полноценно отдыхать. Арифджанова объяснила, что хронический недосып усиливает реактивность нервной системы, делает организм более уязвимым для стресса, а также вызывает нарушения сердечного ритма. Врач рекомендовала уделять сну и отдыху не менее семи часов в день, при этом график сна и бодрствования должен быть постоянным.

Наконец, врач призвала в период стресса ограничить количество кофе, алкоголя и сигарет.

Употребление стимуляторов, таких как кофеин, алкоголь, никотин, особенно на регулярной основе, приводит к нарушению нормального тонуса сосудов и усилению возбудимости нервной системы, что в условиях стресса только повышает нагрузку на сердце Ксения Арифджанова невролог

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.