Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:32, 9 октября 2025Путешествия

Россиянка отдохнула в США и описала страну фразой «полиция чувствует себя неуверенно»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

Российская путешественница Елена Лисейкина отдохнула в США и описала страну фразой «полиция чувствует себя неуверенно». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша рассказала, что приезжающие в Россию американцы удивляются спокойствию на улицах и в метро в ночное время суток. Дело в том, что города в Америке поделены на районы, безопасность и качество жизни в которых разительно отличаются друг от друга. Лисейкина отмечает, что приезжим в Соединенные Штаты лучше советоваться с местными жителями о том, где лучше арендовать жилье и выходить на прогулку.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

По сообщению автора публикации, в США трудно перемещаться без личной машины. «Тротуаров очень часто нет, расстояния большие, автобусы — редкость. Междугородних я за все время так и не встретила», — добавила россиянка.

Также девушка удивилась «неправильным» ценникам в магазинах: на них указана стоимость товара без учета налогового сбора, поэтому итоговая сумма на кассе всегда оказывается выше на 10-15 процентов. А при походе в ресторан путешественники обязаны выплатить официанту чаевые: сотрудники заведений могут сами потребовать их при расчете.

Ранее эта путешественница раскрыла удивительные для китайцев особенности поведения россиян. Например, жителей Китая удивляет привычка туристов из России тратить деньги как миллионеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о смене позиции Трампа из-за Tomahawk

    Аферисты нашли новую лазейку для массового обмана россиян

    Россиянка отдохнула в США и описала страну фразой «полиция чувствует себя неуверенно»

    Таксиста обвинили в разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе

    Россиян предупредили о случаях отъема купленного жилья

    Гитарист популярной рок-группы попал в ДТП

    Останки женщины идентифицировали через 22 года после убийства

    Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

    На объектах ТЭК в российском регионе произошли возгорания

    Парень прочитал одно сообщение в смартфоне девушки и расстался с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости