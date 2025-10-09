Бывший СССР
19:01, 9 октября 2025Бывший СССР

Токаев анонсировал свой визит в Россию

Токаев анонсировал свой визит в Россию 12 ноября
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию 12 ноября. Об этом он заявил на саммите Россия — Центральная Азия, передает ТАСС.

Свой визит глава государства анонсировал, предлагая запустить совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки транспортного коридора «Север — Юг».

«К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября», — сказал он.

